Erste indisch-philippinische Marinepatrouille

Manila. Erstmals patrouillieren die philippinische und die indische Marine gemeinsam im Südchinesischen Meer. Die zweitägige Kontrollfahrt begann bereits am Sonntag. Am Montag reiste zudem der philippinische Staatschef Ferdinand Marcos zu einem Staatsbesuch nach Indien ab. Beide Länder bewiesen »Unbeugsamkeit bei der Einhaltung des internationalen Seerechts«, sagte Marcos vor seiner Abreise. Die Philippinen hatten ihre militärische Zusammenarbeit mit Indien zuletzt bereits verstärkt. Unter anderem kaufte die Regierung in Manila Überschallmarschflugkörper vom Typ »Brahmos« von Neu-Delhi. (AFP/jW)