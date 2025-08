US-Angriffe: Iran besteht auf Entschädigung

Teheran. Der Iran will in künftigen Gesprächen über sein Atomprogramm eine Entschädigung für die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni fordern. »In jeder möglichen Verhandlung … wird auf der Tagesordnung stehen, die Vereinigten Staaten zur Verantwortung zu ziehen«, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Bakaei, am Montag in Teheran. Direkte Gespräche mit den USA schloss Bakaei aus. Nach den Angriffen hatte der Iran die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ausgesetzt. Bakaei kritisierte die Arbeit der IAEA zwar, kündigte aber an, ein Vertreter werde »in weniger als zehn Tagen« in Teheran erwartet. (AFP/jW)