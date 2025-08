Gaza: Hamas bereit, Geiseln versorgen zu lassen

Gaza. Die Hamas hat sich bereiterklärt, die noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) versorgen zu lassen. Man werde ein diesbezügliches Ersuchen positiv beantworten, teilte ein Sprecher mit. Bedingung sei aber, dass Israel eine umfassende und dauerhafte Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ermöglicht. Zudem müsse Israel jegliche Luftaufklärung während der Zeit einstellen, in der Hilfe zu den Geiseln gelangt. Zuvor hatte sich Premier Benjamin Netanjahu dafür eingesetzt. Gleichzeitig will er laut Times of Israel die Befreiung der Geiseln »auf dem Weg eines militärischen Sieges« erreichen. Das Forum der Geiselfamilien kritisierte, dass der Öffentlichkeit seit 22 Monaten die Illusion verkauft werde, »dass militärischer Druck und intensive Kämpfe die Geiseln zurückbringen werden«. (dpa/jW)