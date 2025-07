Israelische Angriffe auf Ziele im Libanon

Gil Cohen Magen/XinHua/dpa Operieren weiter wie selbstverständlich im libanesischen Luftraum: Israelische Kampflugzeuge

Jerusalem. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele mit Bezug zur Hisbollah-Miliz im Libanon bombardiert. Die Armee beschieße derzeit »terroristische Infrastruktur«, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Donnerstag mit. Dazu zählte nach Angaben der israelischen Armee eine Waffenproduktionsstätte und ein unterirdisches Waffenlager der Miliz. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur bestätigte israelische Luftangriffe in der Region Bekaa. Es gab zunächst keine Angaben über Opfer oder Schäden. Die israelische Armee wirft der Hisbollah vor, durch den Ausbau der Produktions- und Lagerstätten für Waffen die im November 2024 in Kraft getretene Waffenruhe zu verletzen. »Wir setzen die Politik der maximalen Repression gegen die Hisbollah fort«, erklärte Katz. Ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe hat Israel in den vergangenen Monaten immer wieder Ziele im Libanon bombardiert, zuletzt Mitte Juli. (AFP/jW)