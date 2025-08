In unserer beliebten Serie »Speisen der Versöhnung« schließen wir an das Thema der vergangenen Wochenendausgabe an und wollen auf ein Wunder der Natur hinweisen, das unspektakulär im Verborgenen geschieht, aber große Kräfte entfesselt: die Keimung. Sie macht aus einem Samen ein hochenzymisches Lebensmittel, das bereits körpergerecht umgewandelt ist und den Menschen daher wenig Energie kostet, um es zu verarbeiten, so dass er um so mehr Energie hat für wichtigere Aufgaben. Zum Beispiel fürs Meckern – herrlich!

Das folgende Rezept frustriert Veganer und Fleischesser gleichermaßen. Es enthält Gemüse und Fleisch, Salat und Eier, Pilze und Süßkram. Dogmatiker beider Seiten müssen sich einfach ekeln. Die Alternative: tellerübergreifendes Tauschen, etwa Ei gegen Sprosse, Gurke gegen Rindfleisch etc., solange bis es passt … Wir arbeiten mit zwei Pfannen:

Bibimbap-Bowl

Sechs Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Für die Bowl 300 g Möhren schälen, längs halbieren und in ca. fünf cm lange, dünne Streifen schneiden. Eine Salatgurke waschen und in hauchdünne Scheiben hobeln. 100 g Mungbohnensprossen und 200 g Babyspinat waschen und abtropfen lassen. Zwei Frühlingszwiebeln putzen und in dünne Ringe schneiden. 400 g Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Alles beiseite stellen. Für die Sauce zwei EL Gochujang-Paste, zwei EL Sojasauce, 1 ½ TL Sesamöl, zwei EL Mineralwasser, einen TL Honig, einen EL Sesamsamen vermischen und beiseitestellen. 300 g Reis nach Packungsangabe (aber ohne Salz) garen. Aus einem Viertel des vorbereiteten Knoblauchs für die Bowl sowie einem EL Sojasauce und einem TL Sesamöl ein Dressing mischen und gut pfeffern. Die Gurken mit dem Dressing vermischen und beiseitestellen. Zwei Pfannen mit jeweils einem TL Sesamöl erhitzen. In der einen Pfanne Champignons anbraten und köcheln lassen, bis das Wasser reduziert ist, dann mit Pfeffer und Sojasauce abschmecken, umfüllen. In der zweiten Pfanne die Möhrenstifte drei Minuten anbraten, dann mit sechs EL Wasser ablöschen und weitere fünf Minuten köcheln, bis das Wasser verdunstet ist. Möhren mit Sojasauce und Pfeffer abschmecken. Fertige Champignons und Möhren zusammen umfüllen und warmhalten. Heiße Pfannen erneut auf den Herdplatten plazieren. In der einen Pfanne Spinat kurz zusammenfallen lassen und mit einem Viertel des Knoblauchs sowie frisch geriebener Muskatnuss würzen. In der anderen Pfanne die Mungbohnensprossen mit ein wenig Sojasauce anbraten. Beides beiseitestellen und warmhalten. Pfannen zurück auf den Herd stellen und jeweils einen halben TL Sesamöl darin erhitzen. In der einen Pfanne 20 g mageres Rinderhackfleisch mit dem übrigen Knoblauch krümelig anbraten, mit Sojasauce und Pfeffer würzen, dann umfüllen und warmhalten. Zeitgleich in der zweiten Pfanne vier Spiegeleier braten, so dass das Eigelb noch flüssig ist. Den fertigen Reis gleichmäßig auf Schüsseln verteilen. Alle gebratenen Zutaten sowie Frühlingszwiebeln und Gurkensalat segmentweise auf dem Reis plazieren. Zuletzt das Spiegelei mittig plazieren. Bibimbap mit der Sauce beträufeln und warm servieren.