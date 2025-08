USA: Erneute Hinrichtung mit Giftspritze

Miami. Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen Mordes zu Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 60jährige Edward Zakrzewski wurde am Donnerstag abend (Ortszeit) im Staatsgefängnis in Raiford mit einer Giftspritze getötet, nachdem sein Berufungsantrag zurückgewiesen worden war. Der ehemalige Unterof--fizier der US-Luftwaffe war für schuldig befunden worden, 1994 seine Frau sowie seine Tochter und seinen Sohn getötet zu haben. Es war bereits die 27. Hinrichtung in den USA dieses Jahr. (AFP/jW)