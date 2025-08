Serbien: Dacheinsturz bringt Beamte zu Fall

Belgrad. Neun Monate nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der serbischen Stadt Novi Sad sind sechs weitere Menschen festgenommen worden. Zu den Festgenommenen gehören Exbauminister Tomislav Momirović sowie der ehemalige Leiter der Eisenbahngesellschaft, Nebojša Šurlan, erklärte die Staatsanwaltschaft von Novi Sad am Freitag. Sie würden des Amtsmissbrauchs beschuldigt. Neun weitere Verdächtige, darunter Exverkehrsminister Goran Vesić, werden noch immer gesucht. Laut dem serbischen Nachrichtenportal Nova wurde Vesić jedoch am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. (AFP/jW)