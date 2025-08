Spanien: Mängel bei Korruptionsbekämpfung

Strasbourg. Nach Korruptionsvorwürfen gegen spanische Politiker aus dem Umfeld von Ministerpräsident Pedro Sánchez hat der Europarat das Vorgehen der Regierung in Madrid dagegen gerügt, wie AFP am Freitag mitteilte. In einem am Vortag veröffentlichten Bericht bemängele er »das Fehlen entschlossenen Handelns und konkreter Ergebnisse«. Die Einrichtung, der 48 Staaten angehören, bemängelte unter anderem, dass die spanische Behörde für Interessenkonflikte nicht unabhängig sei. Madrid wird aufgefordert, bis Ende Juni 2026 einen Bericht vorzulegen. (AFP/jW)