Libanon: Tödliche Luftangriffe Israels

Beirut. Bei israelischen Angriffen auf Libanon sind nach Angaben aus Beirut vier Menschen getötet worden. Die Bombardements seien am Donnerstag abend im Osten und Süden des Landes erfolgt, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag. Nähere Angaben machte es nicht. Die israelische Armee behauptete, unter anderem Produktionsstätten für Sprengstoff sowie unterirdische Waffenlager beschossen zu haben. Ungeachtet einer im November 2024 in Kraft getretenen Waffenruhe hat Israel in den vergangenen Monaten immer wieder Ziele im Libanon bombardiert, zuletzt Mitte Juli. (AFP/jW)