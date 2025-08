Iran weist westliche Vorwürfe zurück

Teheran. Iran hat Vorwürfe westlicher Staaten zu angeblichen auf deren Boden ausgeführten Entführungs- und Mordversuchen an Journalisten oder Exregierungsbeamten zurückgewiesen. Der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei nannte die Anschuldigungen am Freitag »grundlos«. Mit ihnen wollten die westlichen Regierungen vom Vorgehen der israelischen Armee in Gaza ablenken. Deutschland, die USA und weitere Länder hatten dem Iran am Donnerstag vorgeworfen, Oppositionelle im Exil »zu töten, zu entführen und zu verfolgen«. (AFP/jW)