Bosnisch-serbischer Politiker Dodik verurteilt

Sarajevo. Der bosnisch-serbische Politiker Milorad Dodik muss ein Jahr lang in Haft und sechs Jahre lang auf politische Ämter verzichten. Das Berufungsgericht in Sarajevo bestätigte am Freitag ein entsprechendes Urteil wegen Missachtung von Entscheidungen des Hohen Repräsentanten der UNO. Dodik hatte im Juli vergangenen Jahres als Präsident der Republika Srpska zwei Gesetze in Kraft gesetzt, die die dortige Umsetzung von Entscheidungen des UN-Repräsentanten und früheren Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt (CSU) untersagt hatten.(AFP/jW)