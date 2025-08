Kroatiens Expremier früher entlassen

Zagreb. Der wegen Korruption inhaftierte ehemalige Ministerpräsident Kroatiens, Ivo Sanader, wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein Gericht in der kroatischen Stadt Sisak entschied am Donnerstag, den 2022 zu 18 Jahren Haft verurteilten Sanader frühzeitig freizulassen, wie eine Sprecherin des Gerichts am Freitag mitteilte. Der 72jährige hatte Kroatien in den 2000er Jahren in Richtung NATO- und EU-Beitritt geführt. 2009 trat er zurück. 2022 wurde er wegen mehrerer Fälle von Korruption verurteilt. Er hatte Bestechungsgelder angenommen und öffentliche Gelder veruntreut. (AFP/jW)