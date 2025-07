Grenzkonflikt zwischen Südsudan und Uganda

Kampala. An der Grenze zwischen Uganda und dem Südsudan ist es am Mittwoch zu einem Feuergefecht gekommen, bei dem nach Angaben des ugandischen Militärs mindestens sechs eigene Soldaten ums Leben kamen. Das berichtete der Sender Africa News am Donnerstag. Südsudanesische Truppen sollen demnach ugandisches Gebiet betreten und sich geweigert haben, sich zurückzuziehen. Schon früher sei es zu Zusammenstößen gekommen, doch tödliche Konfrontationen seien nach wie vor selten. (jW)