Protest in Haft von Gazaaktivisten

Tel Aviv. Ein US-amerikanischer und ein tunesischer Aktivist, die jüngst vom israelischen Militär an Bord des Gazahilfsschiffs »Handala« festgenommen worden waren, befanden sich am Donnerstag bereits den fünften Tag in Folge im Hungerstreik, um gegen ihre Inhaftierung in Israel zu protestieren. Das teilten die Organisatoren der »Gaza Freedom Flotilla Coalition« laut der Agentur Anadolu mit. Alle weiteren Aktivisten seien mit Linienflügen in ihre Heimat abgeschoben worden, die letzten fünf am Donnerstag morgen. (jW)