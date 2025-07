Libanon will Hisbollah entwaffnen

Beirut. Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat die Hisbollah und andere Gruppen aufgerufen, ihre Waffen an die Armee abzugeben. »Es ist die Pflicht aller politischen Parteien, diese historische Gelegenheit ohne Zögern zu ergreifen und darauf zu dringen, dass die Waffen ausschließlich in den Händen der Armee liegen und bei niemandem sonst«, sagte Aoun am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache aus dem Verteidigungsministerium. Die Hisbollah hat einen solchen Schritt allerdings bisher abgelehnt, da er aus ihrer Sicht nur Israel nutzen würde. (Reuters/jW)