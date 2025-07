Litauen: Premier tritt zurück

Vilnius. Der litauische Ministerpräsident Gintautas Paluckas ist wegen möglicher Interessenkonflikte zurückgetreten. Seine Fehler in der Vergangenheit hätten die Arbeit seiner Regierung behindert, erklärte Paluckas am Donnerstag. Deshalb habe er eine schnelle und sichere Entscheidung gefällt. Am Mittwoch hatte sein Koalitionspartner »Für Litauen« mit dem Bruch des Bündnisses gedroht, sollte Paluckas nicht bis zum 18. August zurücktreten. Damit hätte der seit 2024 regierende Paluckas die parlamentarische Mehrheit verloren. (Reuters/jW)