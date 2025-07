Schweden: Dschihadist verurteilt

Stockholm. Ein Mitglied der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) ist in Schweden wegen seiner Beteiligung an der Ermordung eines jordanischen Piloten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie das Amtsgericht von Stockholm am Donnerstag mitteilte, wird der 32 Jahre alte Schwede damit wegen eines schweren Kriegsverbrechens und Terrorvergehens belangt. Der Pilot war Ende 2014 nach dem Absturz seines Kampfflugzeugs vom IS gefangengenommen worden. Im Februar 2015 veröffentlichte der IS dann ein Propagandavideo, das zeigte, wie der Mann lebendig verbrannt wurde. (dpa/jW)