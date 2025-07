Syrien: IS-Familien verlassen Lager

Damaskus. Dutzende Familien haben das Gefangenenlager Al-Hol im Nordosten Syriens verlassen, in dem vor allem Angehörige von Kämpfern der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) untergebracht sind. Etwa 130 Syrer seien in ihre Heimatorte in den Provinzen Aleppo, Idlib und Rakka zurückgekehrt, wie die Leitung des Lagers und weitere Quellen bestätigten. »Dies sind ärztliche Fälle, die im Norden und Osten Syriens nicht behandelt werden können«, sagte Dschihan Hanan, Direktorin des Lagers, gegenüber dpa. Es handle sich um Syrer mit chronischen Krankheiten und deren Angehörige. (dpa/jW)