Polen will Kontrollen an Grenze verlängern

Warschau. Polen plant, die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland bis zum 4. Oktober beizubehalten. Das geht laut Nachrichtenagentur PAP vom Donnerstag aus dem Entwurf einer Verordnung des Innenministeriums hervor. Auch an der Grenze zum östlichen Nachbarland Litauen soll demnach bis Anfang Oktober kontrolliert werden. Das Innenministerium äußerte sich zunächst nicht dazu, wann die endgültige Entscheidung über eine Verlängerung fallen wird. Polens Mitte-links-Regierung hatte die Grenzüberwachung am 7. Juli als Reaktion auf deutsche Kontrollen eingeführt, um sogenannte irreguläre Migration zu stoppen. (dpa/jW)