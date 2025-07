Russland und Syrien stärken Beziehungen

Moskau. Russland und Syrien haben ihre Bereitschaft bekundet, ihre Beziehungen zu stärken. »Natürlich sind wir interessiert daran, Russland an unserer Seite zu haben«, sagte der syrische Außenminister Asaad Al-Schaibani am Donnerstag bei einem Besuch in Moskau zu seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Es war das erste Mal seit dem Sturz Präsident Baschar Al-Assads im Dezember 2024, dass ein hochrangiger syrischer Vertreter Russland besucht hat. Lawrow stellte bei der Gelegenheit Syrien Aufbauhilfe in Aussicht und lud Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa nach Moskau ein. (AFP/jW)