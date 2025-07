Siedler nach tödlichen Schüssen in Hausarrest

Jerusalem. In Israel ist der mutmaßliche Mörder des palästinensischen Aktivisten Awdah Hathaleen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Das Amtsgericht von Jerusalem ordnete laut Times of Israel am Dienstag an, dass Yinon Levi bis Freitag unter Hausarrest auf einem Bauernhof in Israel unter der Aufsicht seiner Frau und seiner Schwägerin zu bleiben hat. Er soll Hathaleen am Montag in dessen Dorf Umm Al-Khair in der besetzten Westbank niedergeschossen haben. Indes haben israelische Soldaten eine Gedenkfeier von Hathaleens Angehörigen und Freunden aufgelöst und die Trauernden mit Gasgranaten vertrieben. Ferner haben die Behörden der Besatzer die Beerdigung des Palästinensers in seinem Dorf untersagt.