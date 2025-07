Israelische Luftangriffe in Syrien

Damaskus. Trotz einer mit den Machthabern in Damaskus vereinbarten Waffenruhe hat Israel nach Angaben von Beobachtern Angriffe auf Syrien geflogen. Ziele seien bewaffnete Gruppen und Fahrzeuge von Beduinen-Clans sowie regierungsnahe Milizen in der südlichen Provinz Suweida gewesen, teilte die in Großbritannien sitzende »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Mittwoch mit. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben dazu. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, keine Kenntnis von Angriffen zu haben. (dpa/jW)