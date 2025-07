Thailand wirft Kambodscha Bruch von Waffenruhe vor

Bangkok. Nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat Thailand der Gegenseite erneut eine Verletzung der Vereinbarung vorgeworfen. Das Außenministerium in Bangkok erklärte am Mittwoch, seine Truppen in der Provinz Si Sa Ket seien »von kambodschanischen Streitkräften mit Kleinwaffen und Granaten angegriffen worden«. Die beiden Nachbarländer hatten nach fünftägigen Gefechten, bei denen mindestens 43 Menschen starben, eine Waffenruhe ab Dienstag vereinbart. Obwohl Thailand Kambodscha auch in der vergangenen Nacht bereits Verstöße vorgeworfen hatte, hielt die Waffenruhe weitgehend. (AFP/jW)