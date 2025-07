Ukraine-Krieg: Russland greift Ausbildungslager an

Kiew. Russlands Militär hat eine Ausbildungseinheit der ukrainischen Bodentruppen mit Raketen angegriffen und dabei mindestens drei Soldaten getötet. Trotz der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen seien 18 weitere Soldaten bei dem Raketenbeschuss am Dienstag abend verletzt worden, teilte die Truppe in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch, die russischen Truppen hätten mit »Iskander«-Raketen ein Ausbildungslager in der ukrainischen Region Tschernigiw angegriffen. (Reuters/jW)