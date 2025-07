Sudan: Afrikanische Union warnt vor Anerkennung

Addis Abeba. Die Afrikanische Union (AU) hat an alle ihre Mitgliedsländer sowie die »internationale Gemeinschaft« appelliert, der vor wenigen Tagen ausgerufenen Parallelregierung im Sudan die Anerkennung zu verweigern. Die Zersplitterung des Landes dürfe nicht hingenommen werden, erklärte am Mittwoch der AU-Rat für Frieden und Sicherheit am Sitz der Union in Addis Abeba. Eine Anerkennung hätte »schwerwiegende Konsequenzen für die Friedensbemühungen und die existentielle Zukunft des Landes«, warnte das Gremium. In der Erklärung wurde zudem »unmissverständlich jede Form der Einmischung von außen verurteilt, die den sudanesischen Konflikt anheizt«. Der Anführer der paramilitärischen RSF, Mohammed Hamdan Daglo, hatte sich am Sonnabend zum Präsidenten von Süddarfur erklärt und eine Regierung für die Provinz aufgestellt. (AFP/jW)