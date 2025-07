Gewinn von Audi bricht deutlich ein

Ingolstadt. Der Gewinn des Autoherstellers Audi ist im ersten Halbjahr um 37,5 Prozent eingebrochen. Der Ingolstädter Autobauer verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres ein Ergebnis nach Steuern von rund 1,35 Milliarden Euro, wie er am Montag mitteilte. Mit 794.000 Fahrzeugen lieferte der Konzern sechs Prozent weniger aus als im Vorjahreszeitraum. Wie bereits der Mutterkonzern Volkswagen am Freitag verwies auch Audi auf die US-Zölle sowie Kosten für eine Neuaufstellung des Unternehmens. (AFP/jW)