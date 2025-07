Jugendverband des BSW gegründet

Bochum. Eineinhalb Jahre nach der Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht hat sich ein Jugendverband der Partei formiert. Zur Vorsitzenden des »Jugendbündnis im BSW« ist am Sonnabend in Bochum die 21jährige Anastasia Wirsing, Lehramtsstudentin in Jena, gewählt worden. Zudem wurde die Satzung des Jugendverbandes beschlossen. Einem Sprecher zufolge waren etwa 150 junge Parteimitglieder und -unterstützer anwesend, von denen 113 stimmberechtigt waren. Auch Koparteichefin Amira Mohamed Ali nahm teil. Das BSW habe bei der Bundestagswahl bei Wählerinnen und Wählern zwischen 18 und 34 Jahren überdurchschnittlich gut abgeschnitten, sagte sie. Junge Menschen will die Partei unter anderem mit der Ablehnung der Wehrpflicht ansprechen. Die BSW-Mitgliederzahl soll bis Jahresende auf 10.000 anwachsen. (dpa/jW)