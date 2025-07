Grüne bitten Parteispitze um Hilfe

Berlin/Erfurt. Grünen-Parteichef Felix Banaszak hat sich besorgt über Schilderungen zweier Thüringer Kommunalpolitiker seiner Partei gezeigt. Er nehme das sehr ernst, sagte Banaszak am Sonnabend auf dpa-Anfrage. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass zwei Grünen-Kommunalpolitiker in einem Brief an die Parteispitze die schwierige Situation im ländlichen Thüringer Raum geschildert hätten. »Dieser Brief an euch ist ein verzweifelter Hilfeschrei, denn: Wir wissen nicht mehr weiter«, hieß es demnach in dem Schreiben. Es sei »gefährlich« geworden, Grünen-Mitglied im ländlichen Thüringen zu sein. (dpa/jW)