Gaza: Grünen-Chefin fordert Merz zum Handeln auf

Berlin. Vor dem Hintergrund der Hungerkrise im Gazastreifen fordern die Grünen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine europäische Initiative für einen politischen Prozess hin zu einer Friedenslösung. »Angesichts der dramatischen und nicht hinnehmbaren humanitären Lage in Gaza muss die deutsche Bundesregierung endlich von der kommentierenden Seitenlinie ins Handeln kommen«, sagte Parteichefin Franziska Brantner am Sonntag gegenüber dpa. »Die nötige Kapitulation der Hamas würde die Anerkennung Palästinas dabei massiv beschleunigen«, so Brantner weiter. (dpa/jW)