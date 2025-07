Stefan Sauer/dpa Drill, baby, drill! Polen, gewohnt transatlantisch (Bohrplattform in der Ostsee)

Polen wird sich in die Entscheidung über eine mögliche Öl- und Gasförderung vor der Ostseeküste bei Swinoujscie von niemandem hereinreden lassen. Mit diesen Worten reagierte Regierungssprecher Adam Szłapka am Freitag auf Bedenken, die deutsche Bürgermeister auf Usedom, die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und das Bundesumweltministerium nach der Bestätigung eines Öl- und Gasfundes vor der polnischen und deutschen Ostseeküste geäußert hatten. Die Ressourcen seien polnisch, und es sei Sache Polens, sie zu nutzen, so Szłapka.

Ganz so einfach ist es erkennbar nicht. Denn nach den Karten, die die kanadische Explorationsfirma Central European Petrol (CEP) Anfang der vergangenen Woche veröffentlicht hatte, ist das Vorkommen zwar vor der polnischen Ostseeinsel Wolin – sie grenzt jenseits der Odermündung an Usedom an – angebohrt worden, die Lagerstätten liegen aber wohl teilweise in der deutschen Wirtschaftszone. Nach Angaben der Welt vom Freitag war das Vorkommen ursprünglich in den 1980er Jahren von der DDR entdeckt, aber als nicht abbauwürdig eingeschätzt worden.

Polnische Energieexperten versuchten inzwischen, den Ölenthusiasmus etwas herunterzukühlen. Die 22 Millionen Tonnen Öl, auf die das Vorkommen vor der Küste geschätzt wird, lägen etwas unter dem einmaligen Jahresverbrauch Polens an Treibstoffen: Die polnischen Raffinerien verarbeiten derzeit jährlich 27 Millionen Tonnen Rohöl. Und es sei klar, dass das Vorkommen weder innerhalb eines Jahres noch jemals vollständig gefördert werden könne. Unsicher sei auch, ob die Qualität des Öls für die polnischen Raffinerien passe. Ein zweites Norwegen werde Polen durch die Entdeckung nicht, sagte der frühere Leiter der polnischen Geologiebehörde, Piotr Woźniak, dem Portal ­Money.pl. Der Abbau könne frühestens in drei Jahren beginnen.

Von deutscher Seite war insbesondere die Befürchtung einer Ölverschmutzung der Ostsee und der Zerstörung der auf dem Tourismus beruhenden Wirtschaftsstruktur der Insel Usedom geäußert worden. Für die Küstenorte auf der polnischen Seite ist die Situation nicht anders. In Swinoujscie ist bereits ein LNG-Terminal in Betrieb; Planungen für einen Außenhafen für Containerschiffe sind dort gerade durch ein Gerichtsurteil gestoppt worden.