Bundesamt: Ein Fünftel hat kein Geld für Urlaub

Wiesbaden. 21 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Haushalten, die sich nicht eine Woche Urlaub leisten können. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes hervor, wie dpa am Sonntag meldete. Der Anteil ist je nach Bundesland unterschiedlich groß. In Bremen lebten vergangenes Jahr 34,2 Prozent in einem Haushalt, der das nach eigenen Angaben nicht kann. In Bayern, am anderen Ende der Skala, ist der Anteil mit 14,2 Prozent nicht einmal halb so hoch. Ebenfalls deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen das Saarland, wo 28,8 Prozent betroffen sind, Niedersachsen mit 25,7 Prozent, Rheinland-Pfalz mit 24,8, Thüringen mit 24,2 und Mecklenburg-Vorpommern mit 24 Prozent. Besonders oft betroffen sind Menschen, die in Haushalten mit einem alleinerziehenden Erwachsenen leben. Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind Alleinlebende.(dpa/jW)