Syrien: Untersuchung über Gefechte

Damaskus. Nach der tagelang anhaltenden Gewalt zwischen der religiösen Minderheit der Drusen und sunnitischen Beduinenstämmen im Süden Syriens hat die syrische Übergangsregierung eine Untersuchung wegen mutmaßlicher außergerichtlicher Tötungen eingeleitet. »Diese Taten sind ernstzunehmende Verbrechen, die nach dem Gesetz mit schwersten Strafen geahndet werden«, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des syrischen Innenministeriums. Nach den brutalen Kämpfen mit mehr als tausend Toten in der südsyrischen Provinz Suweida hatten die Drusen die gleichnamige Provinzhauptstadt am Wochenende nach übereinstimmenden Angaben von sunnitischen Beduinen und mit ihnen verbündeten Milizen zurückerobert. Eine Waffenruhe hält weitgehend. Am Sonntag war zudem ein erster Hilfskonvoi in Suweida eingetroffen. (AFP/jW)