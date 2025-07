Niederlande dürfen nicht nach Belgien abschieben

Den Haag. Die Niederlande dürfen alleinstehende männliche Asylsuchende nicht mehr nach Belgien zurückschicken. Zur Begründung erklärte der Staatsrat in Den Haag am Mittwoch, die belgischen Behörden würden bei der Aufnahme dieser Gruppe von Asylsuchenden systematisch versagen. Das sei ein Verstoß gegen die Menschenrechte. In dem Verfahren ging es um den Fall eines aus Afghanistan stammenden Mannes. Die Bearbeitung seines Asylantrags hatte Den Haag mit der Begründung abgelehnt, laut Dublin-Verordnung sei dafür das erste Land im Schengen-Raum zuständig, in dem sich der Asylsuchende gemeldet habe, in diesem Fall Belgien. (dpa/jW)