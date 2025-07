Frankreich: Rücktritt von Ministerin Dati gefordert

Paris. Nach der Anordnung eines Korruptionsprozesses gegen die französische Kulturministerin Rachida Dati hat die sozialdemokratische Oppositionspartei PS deren Rücktritt gefordert. »Dati nutzt dieselben Methoden wie Trump«, sagte der PS-Generalsekretär am Mittwoch dem Sender Sud Radio. Denn die Ministerin hatte am Vorabend nach Bekanntwerden des Prozesses die Justiz scharf angegriffen. Die Untersuchungsrichter hatten am Dienstag einen Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Korruption gegen Dati angeordnet. Sie steht im Verdacht, in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete vom Autobauer Renault 900.000 Euro für Lobbyarbeit erhalten zu haben. (AFP/jW)