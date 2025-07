Nachschlag: Kubakrise 2.0

imago images / United Archives Heute noch drei Ping gesendet, morgen schon in Montana

Der Russe geht nicht mal aufs Klo ohne Plan, heißt es gleich zu Beginn. Marko Ramius ist zwar Litauer, doch für einen echten CIA-Analysten beginnt Sibirien ohnehin fünf Meter hinter dem Potomac. Einmal mehr muss Langleys schlauster Kopf Jack Ryan (Alec Baldwin) die Welt retten, einmal mehr ist er der eine, der durchschaut, dass etwas ganz anderes im Spiel ist, und wenn er es nicht schafft, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, bricht mindestens ein Atomkrieg aus. Ein sowjetisches U-Boot nämlich hat, vorgeblich auf Übungsfahrt, seine Route verlassen und steuert vergnügt die Nordküste der USA an. Ist sein Kapitän Ramius (Sean Connery) ein Überläufer oder ein durchgeknallter Kalter Krieger? Der Zuschauer weiß es bald. Ramius und seine Offiziere träumen von einer Ranch in Montana, einem Tuborg zum Feierabend und der Freiheit, die man drüben an jeder Tankstelle kaufen kann. Weil Freiheit ihnen so wichtig ist, nehmen sie auch die 100 Mann starke Besatzung ohne deren Zustimmung und Wissen mit auf die Flucht. (fb)