Stahlproduktion in BRD sackt ab

Berlin. Die Rohstahlproduktion in der BRD ist im ersten Halbjahr 2025 um knapp zwölf Prozent auf 17,1 Tonnen gesunken. Das teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Freitag in Berlin mit. Den Rückgang begründete der Kapitalverband mit »konjunktureller Schwäche der Wirtschaft« sowie »massivem Importdruck« durch ausländische Konkurrenz. Die Rohstahlproduktion liege auf dem Niveau der Finanzmarktkrise im Jahr 2009. (dpa/jW)