Geothermie: Versicherung für Bohrungen geplant

Berlin. Die Tiefengeothermie – heißes Wasser aus womöglich kilometerweit unter der Erdoberfläche gelegenen Schichten – soll eine größere Rolle in der deutschen Energieversorgung spielen. Die Bundesregierung will deshalb mit einer Versicherung die riskanten und teuren Geothermiebohrungen vorantreiben. Eine staatlich geförderte »Fündigkeitsversicherung« in Kooperation der bundeseigenen Förderbank KfW und des Rückversicherers Munich Re soll den finanziellen Schutz vor erfolglosen Bohrungen anbieten. Derzeit wird der Bundeshaushalt im Bundestag beraten. »Davon abhängig ist der Start«, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums laut dpa am Sonntag. (dpa/jW)