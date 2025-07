DRK: Zu wenig Helfer für Notlage

Berlin. In Deutschland fehlen nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Millionen Menschen, die der Bevölkerung im Katastrophenfall helfen können. Das meldete dpa am Sonnabend. Es müssten mehr Menschen in Erster Hilfe und Selbsthilfe in Notlagen ausgebildet werden, sagte Heike Spieker, Leiterin des DRK-Bereichs Nationale Hilfsgesellschaft. »Um diese Fähigkeiten aufzubauen, müssten vier Millionen Menschen geschult werden.« Um in fünf Jahren einen »vernünftigen Stand« zu erreichen, müssten Spieker zufolge jedes Jahr rund 800.000 Menschen ausgebildet werden. (dpa/jW)