Mehrheit der Bürger gegen AfD-Verbot

Frankfurt am Main. Die Mehrheit der Bundesbürger lehnt einer Umfrage zufolge ein Verbot der AfD ab: 52 Prozent sprechen sich dagegen aus und 27 Prozent dafür. Das ist das Ergebnis einer am Sonnabend veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. In Ostdeutschland sind zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten gegen ein Verbot, im Westen lediglich 49 Prozent. An erster Stelle nennen die Befragten als Grund – so die Demoskopen – die Vertrautheit der Mehrheit mit Sympathisanten der Partei. 67 Prozent der Westdeutschen und 88 Prozent der Ostdeutschen haben in ihrem Bekanntenkreis Anhänger der AfD. Befragt wurden für die Erhebung vom 4. bis 16. Juli 1.054 Personen. (dpa/jW)