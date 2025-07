Wadephul offen für Abschiebung nach Syrien

Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich nach der Abschiebung straffälliger Asylsuchender nach Afghanistan offen dafür gezeigt, mit Syrern, die Straftaten verübten, in ähnlicher Weise zu verfahren. Es müsse grundsätzlich möglich sein, »in Zukunft straffällig gewordene Syrer in das Land abzuschieben«, sagte Wadephul laut Bild am Sonntag. Kritik an den Äußerungen kam von den Grünen im Bundestag. »Es ist völlig deplatziert, über Abschiebungen nach Syrien zu spekulieren«, sagte die Außenpolitikerin Luise Amtsberg am Sonntag AFP.(AFP/jW)