Nachschlag: Aha-Momente

Lach- und Sprachgeschichten | Marcel Linnenkohl/Youtube Warum ist die deutsche Sprache manchmal so seltsam? Marcel Linnenkohl hat ein paar Antworten parat

Wenn man sommererkältungsgeplagt mit verstopften Nebenhöhlen und schwerem Kopf die Couch hütet und weder TV noch Netflix zur Verfügung hat, muss früher oder später Youtube zur Unterhaltung herhalten. Manchmal entdeckt man da kleine Perlen, etwa den Kanal »Lach- und Sprachgeschichten« von Marcel Linnenkohl, Dozent in der germanistischen Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Grammatik und Sprachgeschichte an der Uni Kassel. Die kurzen Videos sind nicht nur was für Linguisten, sondern auch für Laien durchaus verständlich (wenn auch nicht immer nachvollziehbar – etwa wenn etwas über das Gotische hergeleitet wird) und unterhaltsam. Wo kommen die Umlaute her? Wieso hatten Verben in der dritten Person Plural früher noch ein -t am Ende? Und was haben jan-Verben mit starker oder schwacher Beugung zu tun? Fragen, die sich nicht unbedingt jeder schon mal gestellt hat, die aber nonchalant erörtert werden und einem so manchen Aha-Moment in Sachen deutsche Sprache bescheren. (af)