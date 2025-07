»Kunstausstellung der Straßenschule«. Die Mitarbeiter der Einrichtung begleiten, beraten und fördern jährlich rund 500 junge Menschen auf der Straße, am Streetmobil und in Wohnprojekten. Montag, 21.7., 17 Uhr. Ort: Kleine Kiste, Schwarzwaldstraße 117, Freiburg im Breisgau. Veranstalter: Freiburger Straßenschule

»Berliner Gedenken zum rechten Anschlag 2016 in München«. Am und im Olympia-Einkaufszentrum in München gab es 2016 einen der größten rechtsterroristischen Anschläge Nachkriegsdeutschlands. Dabei verloren neun junge Menschen ihr Leben. Dienstag, 22.7., 17 Uhr. Ort: Oranienplatz, Berlin. Veranstalter: Initiative Berlin erinnert München OEZ

»Erinnerung an den rechten Terroranschlag in München 2016«. Kundgebung. Wir fordern Aufklärung, lückenlose Ermittlungen, transparente Aufarbeitung und politische Konsequenzen. Dienstag, 22.7., 17.30 Uhr. Ort: Olympiastadion Einkaufszentrum, Hanauer Str. 68, München. Veranstalter: München OEZ Erinnern