Deutsche Erzeugerpreise sinken leicht

Berlin. Die Erzeugerpreise sinken in Deutschland weiter. Die Hersteller gewerblicher Produkte – von Nahrungsmitteln bis hin zu Industriegütern – verlangten im Juni hierzulande durchschnittlich 1,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Hauptursache seien die niedrigeren Energiepreise gewesen, so das Bundesamt. Energie war im Juni um 6,4 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. Ebenfalls günstiger als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als im Vorjahresmonat waren hingegen Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter. (Reuters/jW)