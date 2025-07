Weniger Genehmigungen für Wohnungen im Mai

Berlin. In der BRD sind im Mai weniger Baugenehmigungen erteilt worden als im Vorjahresmonat. Insgesamt gab es grünes Licht für den Bau von 16.800 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren 5,3 Prozent weniger als im Mai 2024. Von Januar bis Mai 2025 wurden allerdings 1,9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024 genehmigt. Mit 14,3 Prozent zogen Genehmigungen bei Einfamilienhäusern besonders an. Längerfristig betrachtet ist der Wohnungsbau aber auf einem Tiefpunkt: Seit Ende 2022 ist die Zahl der Baustarts um 85 Prozent gesunken, so ein Bericht von Bild am Freitag. (Reuters/jW)