Libyscher Milizenführer an Flughafen festgenommen

Berlin. Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist ein libyscher Milizenführer festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg bestätigte am Freitag auf Anfrage einen Bericht des Spiegels. Den Angaben zufolge erfolgte die Festnahme am Mittwoch auf Ersuchen des Internationalen Strafgerichtshofs. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Generalstaatsanwaltschaft um Chaled Al-Hischri, genannt Al-Buti. Dem Mann werden »Verbrechen gegenüber Gefangenen« vorgeworfen. (AFP/jW)