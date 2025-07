Hubertz empfiehlt Wohnungen über Supermärkten

Berlin. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) rät Supermarkt- und Discounterketten zum Wohnungsbau über ihren Märkten. »Ich appelliere an Lidl, Aldi und Co., dass man nicht nur sagt: Mein Interesse ist ein schönes Dach«, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in einem Podcast des Portals Politico. Supermarktdächer müssten stärker für Wohnraum genutzt werden. Architekten hatten bei ähnlichen Vorschlägen in vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass eingeschossige Supermärkte häufig nicht einfach aufgestockt werden können, sondern ein Neubau notwendig ist. (dpa/jW)