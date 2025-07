Autobahnen: Betriebsrat warnt vor Investitionsstau

Berlin. Der Gesamtbetriebsrat der bundeseigenen Autobahn GmbH warnt vor den Folgen ihrer Unterfinanzierung. Das meldete dpa am Freitag mit Verweis auf einen Brief des Betriebsrats an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Ohne eine verbindliche und langfristige Finanzierungszusage drohe demnach ein Investitionsstau. Die Autobahn GmbH hatte vor mehr als einer Woche einen sofortigen Ausschreibungsstopp für das Jahr 2025 verhängt. Vor Inkrafttreten des Bundeshaushalts im September habe man keine zusätzlichen Mittel, hieß es. (dpa/jW)