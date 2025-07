TÜV: Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Berlin. Verdi ruft in den Tarifverhandlungen mit mehreren TÜV-Gesellschaften zu Warnstreiks auf. Betroffen sind unter anderem der TÜV Süd, TÜV Nord und der TÜV Hessen. Das gab die Gewerkschaft am Freitag bekannt. Vorausgegangen waren ergebnislose Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte in den vergangenen Wochen. Die Warnstreiks erstrecken sich laut Verdi auf alle Bereiche der betroffenen Gesellschaften, also auch auf die regelmäßig stattfindende Hauptuntersuchung für Kfz. Im Bereich von TÜV Nord und TÜV Hessen konzentrieren sich die Warnstreiks auf den 22. und 23. Juli, da dort am 24. und 25. Juli die nächste Verhandlungsrunde stattfindet. Dann werde es flächendeckend zu Einschränkungen kommen. Beim TÜV Süd findet die nächste Verhandlungsrunde erst am 1. August statt, bis dahin soll es kurzfristige regionale Aktionen geben. (dpa/jW)