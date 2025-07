Energiewende: Reiche will »Realitätscheck«

Berlin. Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) strebt eine Kursänderung bei der Energiewende an. »Die Kosten müssen insgesamt runter«, sagte sie am Donnerstag gegenüber dpa. Die Energiewende werde nur dann erfolgreich sein, »wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren und die Kosteneffizienz konsequent zusammenzubringen«. Ende des Sommers will Reiche einen »Realitätscheck« dazu vorlegen. Man brauche »zwingend mehr Steuerbarkeit, um die Volatilität der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien ausgleichen zu können«. Betreiber von Ökostromanlagen sollen sich aus Reiches Sicht künftig an der Finanzierung des Stromnetzausbaus beteiligen. (dpa/jW)