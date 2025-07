Flandern verbietet Waffentransporte für Israel

Brüssel. Durch die belgische Region Flandern dürfen keine militärischen Güter mehr nach Israel geleitet werden – solange nicht garantiert werden könne, dass sie nur zivil genutzt werden. Das hat ein Gericht in Belgiens Hauptstadt Brüssel am Donnerstag entschieden, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Bei Verstößen drohen demnach Strafen in Höhe von 50.000 Euro. Zuvor hatten mehrere Nichtregierungsorganisationen gegen die flämische Regierung Klage eingereicht, da jeden Monat mehrere Schiffe zwischen Antwerpen und Israel verkehrten, wie Belga weiter berichtete. (dpa/jW)